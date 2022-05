Clark County R-1 Graduation

Sixty-two Clark County R-1 seniors took place in Commencement Ceremonies on Sunday, May 15. Earning their diplomas were Donald Anderson, Cayden Barlow, David Benjamin, Drake Bollin, Dane Brewer, Klayden Brown, Luke Brown, Brayden Brunk, Grace Buschling, Kaytelenn Buschling, Eleanor Cameron, Carson Clark, Nichole Cline, Jillian Crane, Damara Daniels, Halea Davis, Ada.yn Denham, Alexis Ellison, Noah Ferrel, Emily Frazee, Braden Fry, Allie Hayden, Delana Hess, Hanna Hill, Damian Hooper, Logan Hooper, Sky Jenkins, Kaleb Kelly, Briston Kirchner, Logan Malone, Matthew Mann, Zachary McGrew, Andrew Miller, Ethan Nelson, Colin Nichols, Angeliah Oilar, Peityn Peterson, Bryton Plenge, Carter Plenge, William Queen, Jorge Ramirez, Elizabeth Randall, Hailey Ray, Kalan Roberts, Ezra Roberts, Garrett Romine, Emma Ross, Dylan Schantz, Gloria Shannon, Valerie Shinn, Stephanie Shuman, Annalise Smith, Adam St. Clair, Kaylee Streit, Heaton Sturm, Michael Thomas, Ryan Tweedy, Dustin Wall, Broderick Waterman, Joesph Wenger, Zaria Whitaker, and Kimberly Zipperich.